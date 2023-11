La contienda por la Presidencia de México arrancó oficialmente este lunes 20 de noviembre con el registro de Sheinbaum, Gálvez y García como precandidatas y precandidato de Morena-PT-PV, PANPRI-PRD y de MC, respectivamente. Suena ilógico, pues llevamos prácticamente todo el 2023 hablando del 2024, pero así está en la ley electoral.

En los meses previos los partidos eligieron a sus coordinadores, sin debates, sin propuestas, pero con mucho dinero, y ahora de aquí al 18 de enero del 2024 escucharemos y veremos los spots de los partidos que nos presentan a sus candidatas y candidato, como si no llevaran todo el año en campaña. Después vendrá la elección a partir del 1 de marzo y hasta el 29 de mayo y luego la elección el 2 de junio. Nadie entiende qué ocurrirá entre el 19 de enero y el 2 de mayo. ¿Tres meses y medio de veda? ¿La respetarán? Esta ha sido una campaña larguísima, llena de polarización y con nulas propuestas, pero ya tenemos a los tres actores que competirán. Así va el arranque.

Claudia Sheinbaum empezó su precampaña en Veracruz, que es el cuarto Estado con el mayor número de electores en el padrón electoral para el 2024. Sheinbaum se registró el domingo con un discurso en el que delineó algunos puntos, que no propuestas, con lo que desea empezar a demostrarnos cómo sería su presidencia y, sin sorpresa alguna, ofreció continuidad sin zigzagueos. ¿Y cómo no? AMLO sigue siendo un Presidente popular en su quinto año de gobierno. Hubiese sido un error hacer lo contrario. Sheinbaum arranca con un partido unido, con un equipo al que se sumaron Juan Ramón de la Fuente y Arturo Zaldívar y que trabaja ya en un programa de gobierno. La misma precandidata anunció que presentará su equipo compacto esta semana. La morenista arranca además con encuestas favorables y habiendo dejado atrás los errores de su equipo. En su primer spot se le ve caminando rodeada de gente con un mensaje de esperanza hacia futuro y sin concesiones. A pesar de la polarización, Claudia no quiere hablar de reconciliación. Ella tiene la misión de perder el menor número de votos para ganar la presidencia.

Xóchitl Gálvez arrancó su precampaña en la madrugada del lunes, en Coyuca de Benítez, Guerrero. Rodeada por mujeres caminando, incluida su hija, llamando a la unidad del País y pidiendo la reconstrucción del Estado. Guerrero es el Estado 14º respecto al padrón electoral, pero su peso lo dicta hoy la tragedia del huracán “Otis”. De ahí, la frentista se fue a Ciudad Juárez, Chihuahua, el 12º Estado respecto a la lista nominal del INE, pero un Estado cómodo para el PAN y el PRI. Gálvez tuvo tres discursos por partido. A cada uno le dijo lo que querían oír. Gálvez arranca con crisis de identidad partidista e ideológica, que lo mismo la llevó a celebrar el triunfo de Milei en Argentina para luego decir que ella no es de ultraderecha. Xóchitl arranca cargando los múltiples tropiezos en su equipo, con una alianza que ya tuvo sus primeros abandonos panistas, priistas y con ella en un distante segundo lugar en las encuestas. En su primer spot se ve a Xóchitl sola, contando su historia personal de éxito, hablando de esperanza y unidad. Ella tiene la misión de hacer lo que hoy parece imposible: Alcanzar y ganar.

Finalmente, Samuel García se ve que se la está pasando a todo dar. Arrancó cómodamente en NL, su propio Estado, que ocupa el 7º lugar en el padrón electoral. Samuel se adueñó fácilmente de la precandidatura de MC, será el único hombre en la boleta y se ve contento cortejando a los más de 15 millones de electores jóvenes que votarán por primera vez en 2024. En su primer spot se ve a Mariana, su esposa, poniéndose los tenis naranjas, “fosfo, fosfo” y en su segundo spot se ve a Samuel solo, caminando, asumiendo su whitexicanidad y sus logros en NL, incluido el derrotar a Morena. En su discurso en Monterrey, Samuel confesó su misión: Lograr el segundo lugar porque “el Frente ya está frito”. MC solo tiene que ganar el registro y una buena bancada legislativa.