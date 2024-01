El camino a la Casa Blanca es largo. Apenas ayer los votantes del congelado Estado de Iowa participaron en asambleas para decidir a cuál candidato republicano prefieren. Con esto, arrancó oficialmente la elección presidencial, pero no es sino hasta el 5 de noviembre que los estadounidenses acudirán a las urnas.

De aquí a entonces tendremos 100 procesos distintos, dos por cada uno de los 50 estados, en los que militantes y votantes sin afiliación son convocados a emitir su preferencia para ver a cuál candidato quieren. Son las elecciones primarias que desgastan a los aspirantes, pero que al mismo tiempo engrasan la maquinaria partidista y mantienen el interés del electorado. Donald Trump tiene frente 91 demandas judiciales que lo persiguen. Desde acusaciones de sedición hasta problemas con sus empresas. El ex Presidente libra pues una batalla judicial y una electoral. Sin embargo, Trump tiene un teflón reforzado. Pareciera como si los cuestionamientos sólo lo engrandecieran. Todo cuestionamiento se le resbala. Hoy es el candidato preferido por los republicanos.

La ex gobernadora Nikki Haley es la esperanza del ala que controló al Partido Republicano hasta que llegó Trump y lo secuestró llevándolo a los extremos. Este sector hoy es visto como moderado, pese a que sostiene una visión de realpolitik del mundo, una que sólo apoya las reglas del multilateralismo cuando le convienen y que privilegia el unilateralismo. Son los republicanos que acompañaron la presidencia de George W. Bush y luego a John McCain. El ala de los republicanos que perdió el control de su partido y que perdió el apoyo de los evangélicos ultraconservadores. Es este sector de republicanos tradicionales el que hoy apoya a Haley y que busca rescatar a su partido, pero Trump sigue movilizando y entusiasmando a votantes.

Aunque no sea imposible, sí parece poco probable que Trump se quede sin la candidatura presidencial. Haley y DeSantis pelean por el segundo lugar, se enfrentarán en las próximas semanas en varios estados y harán lo posible por quedarse con la candidatura, pero no está fácil. Trump está demasiado fuerte. La pelea entre ellos parece sólo por ver a quién invitará Trump para la vicepresidencia.

Por su lado, Biden no logra encontrar cuál es su mensaje ni tampoco logra conectar con el electorado. Biden enfrenta el desgaste del poder y el peso de la edad. A pesar de que la economía estadounidense está sana, robusta y sin sobresaltos, el mensaje ya clásico de “es la economía” nada más no pega. A pesar de que realmente Biden y Trump son exactamente de la misma generación, los 81 años del Presidente son vistos como su peor enemigo, mientras que los 77 del empresario no hacen mella. Tanto Trump como la misma Haley hablan constantemente de la edad de Biden y les está funcionando. A pesar de que Biden no enfrenta un desafío demócrata, pareciera que su partido lo deja solo. No hemos visto hasta ahora voces fuertes que defiendan lo que Biden representa y que alerten eficazmente sobre los riesgos que representaría una segunda presidencia de Trump.

Los calendarios electorales de México y EU se sincronizan cada doce años, cuando de ambos lados de la frontera votamos por las presidencias, los congresos federales, y otras elecciones más. Estas elecciones México será nuevamente tema central. Trump polariza y ha encontrado en los temas de migración y violencia dos herramientas para movilizar el miedo de sus votantes.

Migración y narcotráfico son los temas más contenciosos en la relación bilateral hoy en día. La turbulencia de los próximos meses será más fuerte porque la narrativa xenofóbica está fuerte en las campañas de los republicanos y son una fuerte presión al Gobierno de Biden para exigirle más a México. Lo mismo ocurre con el tráfico de fentanilo y con la violencia en la frontera por el narcotráfico. México será tema central este año en EU. La turbulencia será más fuerte que otros años y esto apenas empieza.