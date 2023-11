Agua para Sonora

¡Por fin! Ya fue presentado el multianunciado Plan Hídrico del Estado de Sonora 2023-2053. La primera noticia es que, hasta donde he podido revisar, no planea cancelar y urbanizar el vaso de la presa Abelardo Rodríguez. La mala noticia es que incluye una planta desaladora para Hermosillo, aunque no dice para cuándo.

Aunque apenas tuve acceso al documento trataré de destacar algunos puntos tanto de la presentación que hizo el Gobernador como de una primera revisión del documento.

PRIMERAS OBSERVACIONES

Primeramente, es valioso que haya un plan. Esto es un avance sobre el estilo de anunciar proyectos sin que haya un estudio previo, o con sólo unas diapositivas o como meras ocurrencias. También es de celebrar que sea el resultado de consultas y de participación social y que no haya sido hecho por un despacho externo o por una oficina de la CDMX que luego se oficializa. Tengo que reconocer que me tocó participar en el equipo que trabajó en este plan y que fui testigo de las consultas y de la calidad de los participantes.

Segundo, es importante apuntar que el plan fue presentado con el acompañamiento y aval de la Conagua; su concurso es requisito para que el Estado pueda actuar en esta materia.

El documento recopila mucha información y contiene múltiples tablas y mapas descriptivos de la situación hídrica en el Estado. Los primeros cinco capítulos están dedicados a presentar la situación en los diferentes sectores. Cada caracterización es rematada por visiones, estrategias y líneas de acción. Para mi gusto, estas últimas son la clave del plan; sin embargo, en general se presentan de manera muy amplia y vaga, sin señalar plazos o indicadores.

Destaca, por ejemplo, en el sector agrícola, las estrategias de “tecnificación del riego, medición del agua utilizada y la búsqueda de cultivos y variedades más resistentes al calor y la sequía”.

En el sector de derecho humano al agua (agua potable y saneamiento), se habla de cambiar el modelo de gestión, de impulsar organismos intermunicipales y de que la CEA se convierta en un ente regulador de los organismos de agua. También se menciona en varias partes la expedición de una nueva ley estatal de agua. Considero que esta nueva ley es clave para enfrentar la sequía. En su presentación el Gobernador habló de la creación de un instituto y de un consejo para la regulación de los servicios, lo cual sería a corto plazo. El documento contiene también apartados para los diferentes planes de justicia del Estado.

Tengo la impresión de que la parte que interesa más al Gobierno es en el capítulo 6 de cartera de proyectos. Ahí aparece una larga lista de obras por construir cada una con un costo estimado en millones de pesos. Entre ellos están: La modificación del vertedor de la presa El Molinito, y la construcción de las presas de Sinoquipe y Las Chivas; está también el acuaférico para Hermosillo, entre muchas, muchas otras. Sin embargo, no se aclara si se construirán en este Gobierno o si se deja como tarea para el futuro. Tampoco se aclara cómo se van a financiar.

Al final de la lista aparecen tres plantas desaladoras en Hermosillo, Puerto Libertad y Peñasco. Estas dos últimas, ojalá y se construyan pronto. La de Hermosillo requiere primero que se mejore la gestión del agua y con eso ya no sería necesaria.

LA PRUEBA DE FUEGO DEL 2024

La primera crisis que va a enfrentar este plan es la que se avecina en el próximo periodo de estío (de marzo a junio) del año 2024 que coincide con las campañas electorales. Este año 2023 sólo ha llovido 158 mm, mucho menos que el promedio de 370 mm. La presa del Novillo tiene sólo el 29% de su capacidad, cuando el año pasado almacenaba el 80%; la del Molinito está al 10%; además, los acuíferos de La Victoria, Mesa del Seri y la Costa están sobreexplotados, se enfrenta el pronóstico de que el año 2024 va a estar aún más seco que éste.

Más vale que ya vayamos tomando medidas, porque si no, el Día Cero -cuando Hermosillo se quede sin agua- está a la vista.

Nicolás Pineda. Analista político.