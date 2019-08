AMLO no tiene la culpa

Mañana domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador dará un mensaje con motivo de la entrega de su primer informe de Gobierno porque así lo marca la ley, aunque aún no cumpla un año de haber asumido el cargo.

Yo no esperaría sorpresas en el mensaje presidencial. Ya deberíamos tener claro todos que no va a cambiar su narrativa, será acaso la suma de todos los spots que ya están en la radio, televisión y redes sociales.

Al final no será diferente, la esencia se mantiene y el Presidente destacará tanto como pueda todo aspecto positivo del Gobierno que encabeza.

Tampoco tendría que hacerlo de otra forma, es su informe, es su Gobierno y ya sabemos que por lo menos en este momento no hay espacio para la autocrítica.

Los críticos sistemáticos del Presidente, los más moderados y los más conservadores no deben esperar ninguna novedad.

Igual esos mismos sectores que le pegan un día sí y el otro también a AMLO, lanzarán sus mejores tiros para desacreditar estos meses de Gobierno.

Incluso pueden llegar a tener razón en algunos de sus planteamientos, pero si no son realistas y emocionalmente maduros, harán el coraje de su vida.

Igual que lo harán los acérrimos e irreflexivos defensores del Presidente, cuando lean cada una de las críticas a su líder.

Pero mire, hay que ser claros y decir que Andrés Manuel no es el culpable de muchos de los problemas que aquejan a esta balaceada república que hoy le toca gobernar.

El gravísimo problema de inseguridad que vive México arroja a diario terribles historias que dan para llenar horas y más horas en noticieros.

Chihuahua y las tres niñas asesinadas, Tamaulipas y la sangrienta historia de Juanito Pistolas, Michoacán y sus enfrentamientos entre autodefensas y cárteles de la droga o Jalisco y los operativos del crimen organizado difundidos por ellos mismos en redes sociales.

Y desde la mañanera el Presidente les pide que se porten bien. Llamado que evidentemente no les interesa atender.

Entonces, obviamente López Obrador no es culpable de eso ni de otros problemas.

Lo que SÍ, es responsable de procurar con todos los recursos a su alcance (que son muchos) una solución a los problemas del País.

Tiene el deber constitucional y las facultades para ello, las instituciones que ahí están, algunas ya creadas por él, con presupuesto.

En fin, que la noche del domingo el Presidente dormirá en Sonora, porque el lunes dará en Hermosillo su conferencia mañanera.

No se le hará inaugurar la carretera de Cuatro Carriles porque no estuvo lista ni para abril ni para mayo ni en este momento aún.

Claro, él no tiene la culpa, pero sí es responsable de que se termine ya no digamos en tiempo, pero sí en forma.

AMLO CON LOS PADRES ABC

El Presidente se reunirá con los padres de la guardería ABC, asunto en el que luego de 10 años, sigue habiendo más preguntas que respuestas. Delicado sin duda.

Nadie piensa que se haya hecho justicia y hasta pareciera que algunos de los involucrados son meros chivos expiatorios.

Desde el principio, desde las primeras detenciones empezó a generalizarse esa percepción, de que no estaban yendo sobre las personas correctas. Lo mismo con el origen del incendio, del que ahora hay peritajes que indican que habría sido provocado.

Hay una investigación en manos de la FGR sobre un oficio falso que el Gobierno de Eduardo Bours habría entregado a la entonces PGR, logrando engañar a su titular en ese momento, Eduardo Medina Mora, quien hoy es magistrado de la SCJN.

Según la indagatoria, con ese oficio falso se engañó al procurador y permitió que se responsabilizara desde los dueños de la guardería hasta funcionarios del IMSS, Estado y Municipio.

No se conocen avances de eso.

Diez años han pasado. Hay muchas interrogantes, no se ha completado la reparación del daño, no se ha mantenido la atención médica a las víctimas. No hay justicia.