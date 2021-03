A propósito del Día Mundial del Agua

La sequía que registra el territorio sonorense apunta a ser una de las más severas de que se tenga memoria. Ha llovido muy poco en los meses recientes y si en este verano no llegan las lluvias, el abasto de agua para consumo humano y para uso agropecuario e industrial no está garantizado. No pocos especialistas recomiendan que nos preparemos para lo peor.

Justamente ese fue el contexto para la conmemoración del Día Mundial del Agua el pasado 22 de marzo. El maestro José Ángel Félix da cuenta del complejo panorama que experimentamos en materia hídrica; plantea que en Sonora las precipitaciones alcanzan apenas los 368 mm. anuales y que la entidad se ubica en la franja de los grandes desiertos del mundo, donde la distribución espacial del agua es muy variable.

Explica el profesor Félix que la disponibilidad natural media de agua por habitante en un año es un indicador fundamental para evaluar la situación de los recursos hídricos: Se considera que existe una escasez extrema si es menor a mil metros cúbicos por habitante por año; la escasez es crítica si el valor se encuentra entre mil y mil 700 metros cúbicos, situación que hace necesario tomar medidas urgentes para preservar el recurso. Una disponibilidad de 1,700 a 5,000 metros cúbicos por habitante al año se considera baja según los estándares internacionales.

Con esas referencias, el profesor Félix expone la situación que prevalece en Sonora: De acuerdo con sus estimaciones la entidad cuenta con 3,250 metros cúbicos por habitante al año y se calcula que para el 2030 bajará a 2,465, derivado principalmente del incremento de habitantes en la entidad. Sostiene que la disponibilidad del vital líquido en las zonas más áridas del Estado no rebasa los mil 500 metros cúbicos por habitante al año, es decir, se hallan en situación crítica.

En territorio sonorense se tiene registro de 7,339 millones de metros cúbicos de agua concesionados, de los cuales poco más de 4 mil millones corresponden a aguas superficiales y 3 mil a aguas subterráneas. Si la recarga de los mantos freáticos asciende a 2,241 millones de metros cúbicos, se deduce una sobreexplotación del 28% del acuífero bajo tierra. Ello obliga a una gestión eficiente del recurso orientada a equilibrar el gasto y la recarga de agua a fin de lograr el desarrollo equilibrado de las regiones que conforman el Estado.

Las sequías, acentuadas por el cambio climático, son un fenómeno recurrente en el Estado, lo que implica un plan permanente para enfrentarlas. En especial el “Monitor de sequía” publicado a mediados de marzo, anticipa distintos niveles de sequía en la mayor parte del Estado, principalmente en el Norte y Noreste con sequía extrema, al igual que en la cuenca del río Mayo. “La cuenca del río Yaqui se ubica con sequía severa en su mayor parte y extrema en la región del Bavispe, lo que se refleja en un almacenamiento de 2,636 millones de metros cúbicos, que corresponden al 40% de la capacidad del sistema de presa”. En resumen, las presas de Sonora almacenan al 20 de marzo, 2.6 mil millones de metros cúbicos; este almacenamiento se concentra en las presas del río Yaqui y el resto están casi secas en virtud de la larga temporada de estiaje que ha caracterizado al Estado en los últimos 25 años. La ausencia de precipitaciones se torna alarmante y de no presentarse lluvias importantes este verano e invierno, la situación será aún más complicada.

El profesor concluye el detallado análisis que compartiera en ocasión del Día Mundial del Agua, con la afirmación de que es urgente un plan hídrico en cuya confección deberán considerarse medidas con horizonte para el corto, mediano y largo plazos. De no hacerse así, la gestión adecuada del abasto de agua para consumo humano y uso económico estará en entredicho.

Alvaro Bracamonte Sierra. Doctor en Economía. Profesor-investigador de El Colegio de Sonora.