5 cortes de cerdo que no debes dejar de probar

Hay vida después de las carnitas, la pierna y las costillas; en Sonora tenemos la fortuna de contar con excelente calidad en el ganado porcino y grandes productores preocupados por la innovación y por darle su valor a cada parte del cerdo, poco a poco los han introducido en el mercado y hoy ya los podemos disfrutar a nuestro alcance, te comparto 5 de mis favoritos:

Papada: Este corte en filete ya es un infaltable en los menús de los restaurantes sonorenses en aguachile,tacos,nachos, sopes, etcétera. Es un corte suave, con una delgada capa de grasa que la hace jugosa. La puedes cocer, freír, hornear, curar, marinar pero mi preferida es a las brasas, sal, pimienta, Limón y chile. Pruebala 3/4, estará más jugosa.

Pork belly: Conocida también como panceta o tocineta. Proviene de la panza del cerdo, prácticamente es la pieza completa del tocino con las capas de carne y grasa bien definidas. Su cocción debe ser a fuego lento por varias horas, también se puede curar, marinar o ahumar; ya cocido lo ideal es dorar su cubierta gruesa de grasa para dar un contraste con la tierna carne de la pieza. Es deliciosa con una combinación agridulce. La misma pieza pero con cuero se convierte en la famosa porchetta italiana, se condimenta con especias, se puede o no rellenar, se enrolla, se brida y se asa u hornea a fuego bajo, una delicia su cuero dorado y crujiente.

Filete de lomo: El corte más magro y delicado, es común confundirlo con el lomo, pero su textura, sabor y presentación es muy diferente, el filete es una caña más pequeña, es muy versátil al cocinarlo,no le pide nada al de res, utilízalo de igual forma, prepáralo entero, en medallones, fajitas, estofados, salteado, glaseado, con rubs o marinado. No olvides dejarlos 3/4.

Tomahawk: Un señor chuletón, su marmoleo y su largo hueso le aportan un sabor, jugosidad y vista excepcional, si te animas a pedirlo de 2”, hacerlo a las brasas jugando con el fuego y dejarlo 3/4 y con su tiempo de reposo, no te arrepentirás.

Lengua: Nada como unos tacos de lengua en la mañana, ¿ya los probaste con cerdo? su sabor es muy delicado, su carne es suave y el precio muy económico. Su cocción tal cual la de res, disfrútala en salsa verde, roja, mole, como estofado o en escabeche, deliciosa.