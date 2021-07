"Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio donde elegimos nuestra respuesta", Stephen Covey.

En un seminario de desarrollo personal el conferencista pregunta lo siguiente: “En una relación compartida con alguien, ¿qué porcentaje de responsabilidad tienes para que esta funcione?”. Uno inmediatamente gritó: 50% y 50% los dos, otro dijo 51 y 49%, porque hay que estar dispuesto a dar más; y otro se animó a decir 80 y 20%.

Entonces el expositor toma una cartulina y escribe con letras mayúsculas: 100%. Tienes que estar dispuesto a dar el 100% con la expectativa de recibir 0%. Sólo cuando estás dispuesto a dar el 100% es cuando entonces la relación funcionará.

Consecuencias

Este concepto arroja un aspecto bastante contundente: Eres 100% responsable de lo que haces, de lo que no haces, y de cómo respondes a lo que te hacen.

Todo mundo dice o está de acuerdo en declarar que es responsable de sus resultados, sin embargo en la vida diaria esto no lo vemos con frecuencia: La gente no deja de culpar a alguien o a algo de lo que les pasa. Muchos quieren que el Gobierno les resuelva su problema, o la culpa es de la economía, o de la pandemia, o la culpa la tiene el tráfico por llegar tarde, o andamos de mal humor por culpa del cónyuge, de los hijos, o del compañero de trabajo.

Cuando tomamos 100% responsabilidad de lo que nos ocurre empiezan a pasar cosas interesantes. Por ejemplo, nos dedicamos a prepararnos, a crecer como persona, a tener más habilidades, para que cuando llegue una oportunidad podamos aprovecharla. Es famosa la frase de la artista Beyonce: “No me gusta apostar, pero si hay una cosa en la que tenga que apostar es en mí persona”.

Otro aspecto que cuidamos es la actitud, reflejada en nuestra mentalidad y en la manera de ver las cosas. Uno no puede ver lo que no anda buscando, y no andas buscando lo que no crees.

Las oportunidades llegan cuando menos las esperas, pero sobre todo si estás preparado y con la actitud adecuada.

Y por último tenemos el aspecto que considero más personal: El tomar acción cuando se nos presenta una oportunidad. Este tomar acción es lo que separa al exitoso de los promedio o de los fracasados. Muchas personas se dieron cuenta del boom del Internet, pero solo un Bezos creó Amazon, o hay muchos panaderos en México, pero los Servitje crearon Bimbo; muchos saben de la energía alternativa, pero sólo un Musk funda Tesla.

Conclusión

La próxima vez que vaya a culpar a alguien o algo, estimado lector, por su “mala suerte” recuerde esta regla del 100%. Le ayudará a recordar que lo que tiene que cambiar está frente al espejo, ahí revise. Termino con la frase de Jim Rohn: Terminas de ser niño y te conviertes en adulto el día que tomas completa responsabilidad por tu vida. ¡Feliz domingo!

