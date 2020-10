Yaquis: Estiman 5 mil asistentes al regreso de la LMP en Obregón

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Un estimado de 5 mil aficionados del beisbol se dieron cita en el Nuevo Estadio de los Yaquis para disfrutar del juego inaugural de la Liga Mexicana del Pacífico temporada 2020-2021, primer evento deportivo a nivel nacional con público presente.

Aun cuando la mayoria de los asistentes utilizaban cubrebocas o caretas, se olvidaron de aplicar sana distancia desde antes de entrar al recinto deportivo, en las filas principalmente.

Aún cuando en otros años era común la presencia de decenas de puestos ambulantes a las afueras del sitio con venta de alimentos y artículos decorativos de los equipos a jugar, este sólo se pudieron apreciar cuando a lo mucho 10 puestos.

Para introducirse al lugar a cada persona se le tomaba la temperatura, se le aplicaba gel antibacterial, se le pasaba por un túnel sanitizante y se le hacía pasar por un tapete con desinfectante.

Ya en el interior con la emoción a flor de piel jóvenes y adultos llenaron las butacas del estadio, en la capacidad permitida, y compartieron que esperaban con ansias este momento.

Irasema López, de 23 años de edad, vecina de la Colonia Santa Anita, platicó que como cada año vino a apoyar a su equipo favorito y que no iba a dejar de asistir por el Covid-19.

"Todos los años espero con ansias estas fechas, me gusta mucho el béisbol y no me lo iba a perder por el coronavirus", subrayó la joven.

La directiva del estadio marco caminos de circulación con cintas de advertencia, unos para ir avanzar hacia un lado y otros hacia el contrario.

A diferencia de otras temporadas este año sólo algunos locales del área de alimentos fueron abiertos al público.

En general se vivió un ambiente agradable con aficionados atentos a las instrucciones de los diferentes trabajadores del lugar.

Según información del departamento de tránsito de Ciudad Obregón en el lugar hubo un aforo de alrededor de 15 mil vehículos.