"Ya se me está bajando la panza", niña tras ir a correr con su papá a la Laguna

CIUDAD OBREGÓN.- El video de una niña corriendo al lado de su padre en la Laguna del Náinari rápidamente se viralizó en redes sociales por lo cómico de sus comentarios.

Mientras trota en los andadores de la “Novia de Cajeme”, Renata platica que está haciendo ejercicio porque come mucha comida chatarra y exclama lindamente “Ya se me esta bajando la panza, se me esta bajando, verdad papá”, esto sin dejar de correr.

Las palabras de la menor conquistaron a las internautas quieres dieron likes y compartieron miles de veces el video con el hashtag #TodosSomosRenata.