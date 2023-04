Vuelven a cerrar accesos a secundaria de Ciudad Obregón

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Padres de familia que previo a las vacaciones de Semana Santa mantuvieron tomada la escuela Secundaria Técnica #2 durante varios días, este lunes volvieron a bloquear los accesos a esta, dejando sin clases a cientos de alumnos, con la misma exigencia de que se destituya a la directora actual.

Los padres manifestantes compartieron que tomaron la escuela para verificar que los trabajos de rehabilitación; como instalación de aires acondicionados y reparación de baños, que se anunciaron se harían durante las vacaciones, sean verdad, y también para volver a reunirse con autoridades de la SEC y ver como avanzan sus solicitudes.

Leticia López Quiñones, vocera de los padres de familia, manifestó que todavía no han llegado a ningún acuerdo y siguen negociando si van a ceder a entregar la escuela.

Los días que tuvimos la escuela tomada con anterioridad hicieron presión y comenzaron a limpiar, pero lo demás sigue faltando, falta una auditoria, no podemos entregar la escuela, se supone que la directora ya no viene, pero no sabemos si es cierto, porque no han nombrado a nadie más y tampoco se puede quedar sin nadie al frente la escuela, queremos una solución favorable”, indicó.