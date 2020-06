Viven los transportistas un buen año en el VY

Ciudad Obregón, Sonora.- Al estar a punto de comenzar con el traslado de cultivos hacia la exportación, tras concluir con el traslado a los centros de acopio, la Central de Distribuidora de Carga del Valle del Yaqui, asegura mantener año positivo.

Regino Ángulo Sánchez, presidente de la Central, expuso que aunque hasta el momento se mantienen las negociaciones para una posible alza en la tarifa del flete, y aún no se ha logrado, han tenido trabajo, lo que les permite a los transportistas llevar ingresos a sus hogares.

Vamos mucho muy bien, han sido ágiles, no ha habido problemas, el rendimiento no fue el que se esperaba, el trigo harinero no se ha logrado comercializar, y lo que se pide es que se pague al menos al precio que se fijó de garantía, aunque eso a nosotros no nos afecta”, mencionó.