Vigilan a vendedores ambulantes

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Hasta 35 revisiones semanales realiza Control Sanitario a negocios ambulantes fijos y semifijos de venta de alimentos para evitar que por algún inconveniente en el manejo de los productos la ciudadanía se pudiera ver afectada, informó Walter Arvizu Tineo.



El director de la Unidad de Control Sanitario explicó que en estas revisiones buscan que los negocios estén actualizados tanto en sus permisos como en las capacitaciones que el personal debe seguir para el correcto uso y manejo de alimentos para evitar riesgo de proliferación de enfermedades gastrointestinales.



De no cumplir con los requerimientos se dan plazos para solucionar los imperfectos, y de no solucionarlos en ese tiempo se aplican multas que dependiendo del giro y de la anomalía en la que se incurre van desde los 36 mil pesos y se le van agregando las observaciones o sanciones.



"Con el calor los riesgos de contraer enfermedades gastrointestinales aumentan porque los microorganismos que causan enfermedades se desarrollan con mayor rapidez, sobre todo en los alimentos", resaltó.



Añadió que el principal objetivo de estás revisiones es proteger la salud del consumidor e invitó a los dueños de establecimientos que pudieran no estar regulados a acercarse a recibir orientación y capacitación al Centro.