Viaja de tren en tren en busca de trabajo

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- La mayor parte de su vida, Manuel Martín Ibarra, de 50 años de edad, oriundo de Culiacán, Sinaloa la ha pasado viajando de tren en tren con su mochila y muchas ganas, en búsqueda de una mejor calidad de vida, ya sea para trabajar en Estados Unidos o en Baja California.

El viajero platicó que por temporadas se sube al tren en San Blas, dejando atrás a su familia y recorre parte del estado de Sinaloa y todo Sonora hasta llegar a Baja California, donde siempre desciende para comenzar la travesía de buscar trabajo.

Antes cuando estaba “más entero” se cruzaba a Estados Unidos y trabajaba en lo que encontrara, dijo, hace algunos años sufrió un accidente que lo incapacitó para realizar trabajo pesado y desde entonces se queda en Baja California, en los campos de Ensenada de jornalero.

Se bajó del tren en Ciudad Obregón porque se sentía cansado, pero es difícil volverse a subir porque ahí no hay estación, no hace parada y pasa muy de madrugada, manifestó.

Comí en la casa del migrante y me dieron chance de bañarme porque ya no aguantaba la mugre, viajo con mis documentos, una mochila con un poco de ropa, muchas ganas y mi cobija, si no me bajo del tren desde que me subo tardo máximo 4 días en llegar a donde voy, pero ahora demoraré un poco más”, resaltó.