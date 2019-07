Vecinos de Cócorit buscan conformar comisión de elección

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Alrededor de 70 pobladores de Cócorit, no pertenecientes al grupo de manifestantes, buscan conformar una comisión especial para la elección del nuevo comisario y evitar "dedazos", informó Enrique Pinales.



El miembro del comité de cultura de los vecinos de Cócorit manifestó que se acercaron al Ayuntamiento para solicitar mediante un escrito ante los regidores la conformación de una comisión especial para la elección del nuevo comisario del poblado, con el fin que la persona que quede en ese cargo sea del agrado de los habitantes de la comisaría.



"Queremos al frente del poblado a alguien de ahí, que se preocupe por las necesidades del lugar y que vea por lo que las familias esperan, no alguien que vaya y ocupe la silla simplemente, cuando los gobiernos son sordos y ciegos tenemos que alzar la voz por eso venimos aquí", abundó.



Se ha hablado que en unos días será la elección del nuevo dirigente, dijo, no conocen que candidatos hay u opciones y desconocen completamente de dónde vayan a sacar a la persona que tome este puesto.



Pinales expresó que la petición que entregaron estaba firmada por todos los vecinos que asistieron a Palacio Municipal y que esperan obtener una respuesta positiva a esta petición.



"Estamos en nuestro derecho de participar en esta elección, no deben, ni tienen que dejar al pueblo de lado", abundó.