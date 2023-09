Usuarios de Ciudad Obregón acuden a CFE ante altos cobros en recibos

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Usuarios con alguna queja por el servicio o por los altos cobros en los recibos, han acudido a las oficinas principales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de Cajeme durante las últimas semanas a solicitar aclaraciones.

El sitio ubicado en las calles Sinaloa y Guerrero, en el Centro de la ciudad, recibe desde tempranas horas a personas, cuyo principal motivo de visita es alegar el consumo del recibo.

Guadalupe Rodríguez Cervantes, usuaria de la colonia Las Misiones, compartió que este bimestre en su domicilio le llegaron casi 8 mil pesos de cobro y que se le hace una exageración, ya que ningún verano había pagado un monto similar.

En promedio en tiempo de calor estábamos pagando alrededor de los mil quinientos pesos bimestrales, pero en este último recibo nos llegaron 7 mil 850 en el periodo del 22 de junio al 20 de agosto, es una exageración y además no podemos pagarlo”, indicó.

Explicó que su domicilio es una casa de Infonavit de tamaño pequeño y que sólo encienden un minisplit de una tonelada y media durante las noches y en el día la pasan con dos abanicos, por lo que el cobro se le hace aún más ilógico.

Rosario Torres, de la colonia Miravalle, mencionó que cuida mucho el consumo que hacen de electricidad y que aun así no se “salvó” de un gran cobro, por lo que acudió a las oficinas a ver qué puede hacer.

“Vine a ver qué puedo hacer, porque la verdad se me hace mucho casi 5 mil pesos por dos meses, nunca me había llegado un recibo así, nosotros somos gente humilde, y estamos casi todo el día fuera trabajando, sé que me va a tocar pagarlos, pero vine a ver si hay prórrogas o algo”, resaltó.

INCREMENTOS

A principios de la temporada de calor, la CFE informó mediante un comunicado que la tarifa de luz se incrementaría en un 7.1%