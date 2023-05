Una maravillosa vida ha tenido Don Jorge a sus 102 años

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Una vida llena de anécdotas, amor y trabajo, entre los que destaca haber cantado al lado de Lola Beltrán, ha tenido Don Jorge Salas Sanabia, quien el pasado 24 de abril arribó a los 102 años de edad.

“El Sanabia”, como es conocido, es originario de Mazatlán, pero pasó parte de su juventud en Rosario, Sinaloa, de donde migró a Ciudad Obregón y formó una inmensa familia de 7 hijos, 47 nietos, 27 bisnietos y 17 tataranietos, hasta el momento.

El centenario compartió que por las adversidades que vivió durante su vida se tuvo que dedicar a diversos oficios para poder sacar adelante a su familia, pero que cada uno siempre lo realizó con mucha dedicación y orgullo.

Recordó que fue cineasta, plomero, electricista, albañil, empacador en una empresa, pero que la época que más atesora de su vida fue cuando se dedicó a la música.

Su amor por la música comenzó a sus 17 años de edad, resaltó, aprendió a tocar guitarra y perfeccionar su voz, de otros músicos a los que buscaba en los centros nocturnos para que le dieran consejos.

Éramos un trío, enfrente de mi casa teníamos la casita donde estudiábamos y venía Lola Beltrán, como se crio en el mismo círculo donde yo me críe, éramos amigos, todos vivíamos bien cerquita, ella tenía interés por enseñarse, cantaba muy bonito lo que pasaba es que no entraba a tiempo, pero no quitó el dedo del renglón, nosotros mismos la empujamos, por decir así, que buscara mejor preparación para llegar a donde ella quiso”, subrayó.