Toma impulso la siembra de higo en Valle del Yaqui

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- En los últimos años los productores del Valle del Yaqui han volteado a ver al higo, por ser un cultivo de fácil manejo con excelentes rendimientos; actualmente suman alrededor de 100 hectáreas que dejan su producción en el consumo nacional.

Marco Antonio Gutiérrez, productor y promotor del cultivo, manifestó que son alrededor de 70 productores que en la actualidad se encuentran en la zafra y que cada temporada por hectárea tienen una producción de entre 500 a mil kilogramos.

“Empezamos a probar esta siembra con intención de diversificar en los cultivos, que quiere decir que los productores ya no volteen a ver la siembra de grano y oleaginosas solamente, no por castigar a quien vende la semilla, fertilizante o el agua, si no, los precios del mercado porque la ley de la oferta y demanda ha hecho que no suban los precios por tanta área de siembra”, indicó.

La siembra del higo es muy noble y barata, señaló, han tenido mucha demanda en el territorio local, estatal y nacional, donde se están quedando las producciones, en estos momentos.

“Al inicio teníamos el afán de sembrar, casi todos somos pequeños productores, hemos salido adelante vendiendo en fresco, convirtiendo nuestro higo en mermelada, en empanadas, y a todos siempre nos hace falta, por eso va creciendo cada temporada”, opinó.

Pretenden en un futuro poder exportar, cuando cuenten con mayor extensión de siembra y por ende producción, señaló, el mercado extranjero es muy bueno para este producto.

Agregó que también esperan crecer más y poder consolidar cooperativas que generen empleos en la región, ya que en estos momentos, la mayoría de las siembras son de autocuidado, es decir, los productores realizan todo el trabajo que se requiere.