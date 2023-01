“Spider-Man” cajemense apoya a niños con cáncer

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.-Detrás del disfraz de Spider-Man se encuentra Rafael Pablos, quien se ha ganado el corazón y la amistad de decenas de niños que se encuentran hospitalizados en el área de Oncología del IMSS o que luchan contra el cáncer siguiendo sus tratamientos desde su hogar, y gustosos esperan las visitas que periódicamente les realiza.

Desde octubre de 2021, el joven de 22 años de edad, que estudia la carrera de Medicina, donde es presidente de la sociedad de alumnos en la Universidad de Sonora (Unison), se unió a la Organización Amar y Servir como voluntario, y acompaña al resto de los integrantes del grupo a amenizar las diversas actividades que realiza como fiestas de cumpleaños, caravanas de recuperación, visitas al hospital o domicilios, posadas, celebración del Día del Niño, entre otros.

Platicó que es fan del superhéroe desde hace mucho tiempo y que por gusto personal decidió adquirir el traje, pero que un amigo, que forma parte de la organización, lo invitó a integrarse a esta.

“Soy fanático de Spider-Man desde niño, desde que tengo memoria, y mientras yo he crecido, el personaje me ha inculcado muchos valores que uno como persona puede llegar a tener, y que nos pueden ayudar a ser mejores… Ser este personaje me ha hecho ser una persona más agradecida, más reflexiva y me ha hecho aprender a querer más la vida“, resaltó.

Te puede interesar: Da Juan Manuel su tiempo a Amar y Servir

Poder brindar alegría a estos niños lo ha hecho aprender mucho, mencionó, ahora es más agradecido con la vida y también más consiente sobre la realidad que viven muchas familias.

“Rafa con la máscara es el Spider-Man de Amar y Servir, quien acompaña a los niños en sus fiestas, en el piso, en todo momento, incluso cuando me invitan a jugar a sus casas.

“Y sin el traje soy un estudiante de Medicina, que tiene una familia y una vida y que como persona no se me olvidan los valores y frases de este personaje como la de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y mi poder es de hacer algo bueno por los niños”, subrayó.

Lo que más lo ha marcado este tiempo, puntualizó, es ver a los niños, sin importar el tiempo que tienen en tratamiento, sin poder tener su toque de campana, estar felices y disfrutando su vida.

Te puede interesar: ¡Emotivo! Cajemense reencuentra a su niñera 43 años después con solo publicar una foto en la que sale en sus brazos

Contó que formar parte de Amar y Servir le ha hecho ver que si tiene gusto y pasión por la Pediatría y que considera que las actividades que él hace es algo que todo estudiante de Medicina debería hacer, como parte de su vocación y de la humanidad que se tiene como profesional de la salud.

El sueño que tiene hoy en día, dijo, es llegar un día como médico vestido de este superhéroe y brindar a los pequeños su atención médica, y hacerlos felices como un paquete completo.

NO HAY PALABRAS

Rafael es un gran apoyo para muchos pequeños que luchan contra el cáncer. Fotografía: Cortesía.

Fabiola Barrón, madre de Gregorio, un paciente oncológico, manifestó que Spider-Man es el personaje favorito de su hijo, y que Rafa personificado de este personaje es su mejor amigo y una persona muy importante para él.

“Rafa es una persona que juega, platica, lo acompaña en sus cumpleaños, a mi hijo le encanta, me dice que cuando sea grande quiere ser como él, es un joven con un gran corazón y un ángel gigante que ha logrado ganarse el cariño y amistad de muchos niños del grupo, hace que nuestros hijos se olviden por los momentos que pasan por su enfermedad”, subrayó.

No hay palabras que alcancen para describir lo que Amar y Servir hace por los niños, dijo, como madre de familia está muy agradecida por la felicidad que le brindan a su pequeño.

ES UNA GRAN SATISFACCIÓN

En ocasiones Rafael se hace acompañar de otros miembros de Amar y Servir para visitar a los niños. Fotografía: Cortesía.

César Omar Leyva Mora, fundador de Amar y Servir, compartió que es una gran satisfacción formar parte del voluntariado y que cuando iniciaron con las actividades que realizan hace alrededor de dos años, nunca imaginó lo que iban a crecer y lograr.

En este momento la organización está conformada por 33 voluntarios, desde los 17 años de edad, cada uno con un importante rol dentro de ésta, destacó, durante 2022, realizaron más de 60 actividades.

“Tenemos como principal objetivo organizar fiestas de cumpleaños para niños y niñas que tienen cáncer, con eso empezamos, pero hemos estado apoyando en toques de campana.