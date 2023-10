Sonora: Elaboran artesanas de Cócorit, catrinas de tamaño real 

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Con la mezcla perfecta de periódico, papel, pintura, pegamento, otros materiales y mucha dedicación y amor, un grupo de mujeres artesanas de la comisaría de Cócorit elaboran catrinas de tamaño real que ofrecen en venta para decorar durante estas festividades como forma de emprendimiento para salir adelante.



Dolores Valenzuela, una de las artesanas, platicó que desde la temporada pasada decidieron apostarle a la elaboración de catrinas en tamaño real, y que este año son nueve mujeres las que en grupo realizan las manualidades.

Nos dieron una capacitación y de ahí fuimos aprendiendo, en mi caso entro a internet y veo como se hacen y agarrar más experiencia, del año pasado a ahorita ya se me hace mas fácil, aunque no se me dificulta mucho, es un trabajo que tardamos un día completo en hacer”, indicó.