Solicitan ambulantes apoyos para “sobrevivir”

En espera de créditos por parte del Gobierno federal, se encuentran más de 2 mil comerciantes ambulantes y tiangueros de Cajeme, para poder hacer frente a la contingencia que se vive por el coronavirus.

Manuel Montaño Gutiérrez, presidente de la Asociación de Comerciantes en Pequeño, recordó que entre los sectores más golpeados con el programa Quédate en Casa están ellos y sus familias.

Tras el anuncio del presidente de la República Mexicana sobre la extensión del tiempo de resguardo para evitar contagios, los apoyos urgen, recalcó, pues las ventas están en ceros y no habrá ni para abastecer en el festejo del 10 de mayo.

En este momento la gente no trae circulante, no están trabajando, no están produciendo, somos un gremio que vive al día, difícilmente podemos sobrevivir una semana así, imagínate tantos días. Sin duda urge que el gobierno o los gobiernos volteen a ver nuestro gremio”, comentó.