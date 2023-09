Sobreviven solamente 50% de los árboles sembrados: Ecología

CIUDAD OBREGÓN.- Alrededor de 5 de cada 10 nuevos árboles que son plantados en las distintas campañas de reforestación del municipio sobreviven, esto derivado de distintos factores como falta de adaptación de la planta al suelo, carencia de cuidados, clima extremoso, entre otros, informó Juan Carlos Gil Núñez.

El titular de Ecología Municipal, manifestó que aunque ellos coordinan muchas de las campañas de reforestación del municipio, hay muchas otras de las que la ciudadanía se encarga, y que, en ocasiones, es difícil darle el seguimiento, ya que, pasan a ser responsabilidad de la población.

No se trata solo de adquirir un árbol y plantarlo, si no, también de hacerse el compromiso de mantenerlo, lo que, mayormente, no pasa, dijo, muchas personas siembran una importante cantidad de especies y luego se olvidan completamente de estos.

Es fundamental hacer tuyo el árbol y nosotros le decimos a las personas, porque muchas veces llegan y quieren hacer reforestaciones de 50 o 100 árboles, pero quién los va a cuidar, por eso si todos contribuimos todos a cuidar los árboles, el porcentaje de éxito subiría, el cuello de botella es quien los cuida, no quien los planta”, indicó.

Además, resaltó, en muchos casos se siembran especies que no son propias de la región, lo que las condena a una muerte segura, ya que requieren mayor cantidad de cuidados y agua.

Agregó que la producción de plantas en el Vivero Municipal se ha incrementado notoriamente y pasaron en los últimos dos años de un inventario de cuatro mil a 28 mil anuales.