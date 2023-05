Sin apoyo la agricultura terminará por desaparecer: Productores

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- La actividad agrícola en la actualidad atraviesa una crisis muy fuerte, entre la inflación y la eliminación de programas y apoyos al campo, por lo que si no se activan o se crean nuevos apoyos terminará por desaparecer, coincidieron productores.

Eduardo Flores Moreno, productor, comentó que a medida que pasa el tiempo el poder lograr tener buenos rendimientos en las cosechas se vuelve más y más difícil y que aunque muchos agricultores le han apostado a otros cultivos, estos no dejan las mismas ganancias que el trigo y maíz.

No somos un grupito los que estamos afectados, somos todos, es el sector completo, tenemos carteras vencidas, a Cajeme le va a ir mal porque no habrá flujo de dinero como otros años, todos los negocios que dependen de la agricultura se van a acabar, no se podrán pagar los créditos, estamos muy golpeados y esto no para”, subrayó.