Siguen semáforos de Cajeme siendo un problema para la ciudadanía

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Los semáforos sin sincronización, que no les sirve alguna luz, no funcionan correctamente o que están en mal estado, sigue siendo una problemática denunciada frecuentemente por los cajemenses.

Lo anterior, se ve reflejado en la falta de fluidez del tráfico y en el caos vial que se genera, principalmente, durante horas pico en los cruceros más importantes de la ciudad.

Luis Abraham Soto Acosta, automovilista, compartió que una importante cantidad de semáforos son los que no funcionan como deberían, lo que dificulta el correcto flujo vehicular y vuelve cansado transitar por la Ciudad.

Uno en el que he notado que se hace un caos por el mal funcionamiento es el semáforo de la calle 200 y Michoacán, si vienes por la 200 de oriente a poniente y quieres doblar al sur de la Michoacán no enciende la flecha y es casi imposible realizar esta acción”, indicó.

Zoraida Beltrán, de la colonia Centro, mencionó que la falta de sincronización es muy notoria, lo que genera que el tráfico sea lento, sobre todo, en el primer cuadro de la ciudad.

“La mayoría, si no es que todos están mal sincronizados, pasas un semáforo en verde, apenas avanzas una cuadra y el otro te toca en rojo, algunos otros no funcionan, o los prenden cuando se les da la gana, no tienen luz roja, flecha o están incompletos”, resaltó.

Araceli Leal, del fraccionamiento Fovisste, informó que el tráfico podría ser menos complicado si todos los señalamientos de las calles, entre ellos, los semáforos, funcionaran como deben, pero que al no ser así, se generan embotellamientos y caos.

“El funcionamiento de algunos semáforos no es óptimo del todo, si los eficientaran otra cosa seria, algunos duran muy poco, otros no sirven bien, otros están a punto de caerse y son un riesgo”, subrayó.

Cabe recordar que en Ciudad Obregón existen alrededor de 132 semáforos y que en información dada con anterioridad por el Departamento de Semaforización y Señalización Municipal dijeron que entre 3 a 4 son los que por día presentan alguna falla.