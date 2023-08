“Sergio es inocente, tu gente te defiende”; Se manifiestan a favor del joven acusado por la FGJE como asesinato de Abel Murrieta

Ciudad Obregón. Familiares y amigos de Sergio Armando, joven señalado por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) como autor del asesinato del político Abel Murrieta en mayo de 2021, se manifestaron frente a Palacio Municipal en exigencia de su liberación, pues aseguran que es inocente.

Julio César Meléndrez Corona, amigo del joven, explicó que su amigo fue detenido por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) el viernes 18 de agosto por la noche en la plaza Constitución, con la excusa de que la bicicleta en la que viajaba estaba robada. Para cuando llegó a los separos, ya lo estaban acusando de homicidio, lo que representa una gran injusticia.

No sabemos por qué; él es simplemente un estudiante. Estudia ciencias del ejercicio físico y es un deportista. A mí siempre me ha ayudado. No sé qué fundamentos y ganas tienen de arruinarle la vida a una persona así. Alguien que siempre está ayudando a los demás. Él siempre nos apoyó a todos los que estamos aquí y nosotros no nos vamos a callar hasta que lo saquen, porque es inocente", indicó.