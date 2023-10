Separan de su cargo a profesora de Cbtis 37 señalada de acoso y discriminación

Ciudad Obregón.- La profesora Magaly Arreola Sánchez, quien fuera señalada en días pasados por un grupo de alumnos que la acusaron de supuestos acosos y discriminación, fue separada de su cargo en lo que se lleva la investigación de lo sucedido.

La profesora, con 22 años de servicio, compartió que durante la noche del miércoles le fue notificado que no podría seguir impartiendo clases a los siete grupos que tiene y que sería destinada a labores administrativas.

El director me notificó a través de dos documentos, recibí un oficio para una reunión para levantar un acta circunstanciada de los hechos, de la versión de los hechos y hasta ese momento voy a ver los documentos que presentaron, cotejar las firmas y hasta entonces sabré si los que me acusan son realmente padres de familia de mis alumnos, si algo no es como debe o hay irregularidades yo tomaré las medidas necesarias”, subrayó.