Se va perdiendo tradición de la Santa Cruz en pueblos indígenas

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- La tradición de celebrar el día de la Santa Cruz en los pueblos indígenas cada vez es menor, y aun cuando se sigue realizando, es por lo general en los domicilios donde viven adultos mayores o personas que son muy apegadas a sus usos y costumbres.

Yahel Estrella Ríos, promotor cultural de la etnia Yaqui y Mayo, compartió que lamentablemente a como pasa el tiempo muchas costumbres y tradiciones de las etnias se van dejando en el olvido, y que la Santa Cruz no es la excepción.

El que tiene la relación tradicional y cultural, y que sigue las costumbres yaquis o mayos, pone esta cruz, nada más que ahorita, ya casi no la están poniendo, muchas familias no lo hacen, porque es parte de la perdida de seguir con las actividades o rituales ceremoniales, como muchas otras que se están olvidando como que no siguen la cuaresma, no hablan la lengua materna, y otras”, subrayó.