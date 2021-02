Se “saltan” usuarios medidas en camiones ¡y agreden a choferes!

CIUDAD OBREGÓN.- Discusiones, palabras altisonantes y hasta empujones son algunas de las situaciones que los choferes del transporte urbano han tenido que tolerar diariamente de parte de los usuarios que se niegan a cumplir con los protocolos contra Covid-19.

Luis Acosta Cárdenas, secretario del Sindicato de Trabajadores del Transporte Urbano en Cajeme, explicó que han reportado muchísimas situaciones en que los usuarios no llevan cubrebocas y a toda costa quieren abordar las unidades.

El usuario no lo entiende, piensa que es capricho del chofer, pero desafortunadamente ven al operador y se le van encima. con él se descargan, a ellos los agreden al no dejarlos pasar si no portas cubrebocas”.