Se manifiestan familiares de Fernando, joven desaparecido en Vícam, en exigencia de su pronta localización

Ciudad Obregón.- Familiares, amigos y personas allegadas al joven Fernando Luzanilla, de 22 años, que se encuentra desaparecido desde el pasado lunes, se manifestaron en exigencia de que las autoridades agilicen su búsqueda y localización; el día de ayer estuvieron en Vícam por la mañana y en la caseta de cobro de Esperanza por la noche.

Guadalupe Bonilla, esposa del joven, platicó que la noche del pasado lunes, al lado de su esposo y otra pareja de amigos, emprendieron un viaje en motocicleta de Esperanza a San Carlos, pero en el kilómetro 33 previo a llegar a Vícam se poncharon, por lo que Fernando acudió a ese poblado en búsqueda de una llantera, siendo ahí cuando perdieron contacto con él.

Se ponchó la moto de nuestros amigos y Fernando me baja de nuestra moto y se va a buscar una cámara, una llantera, se fue hablando conmigo y al momento de llegar a Vícam me dice que no hay nada abierto, que se va a regresar, pero después de eso todavía en comunicación conmigo me dice que lo van siguiendo dos motos y que no podía hacer nada porque ya los traía a los lados, después de eso perdí contacto con él”, indicó.

Compartió que su esposo es una persona de bien, como cualquier otro ciudadano, trabajador, buen esposo e hijo, y que esta situación los tiene muy desconcertados, porque además no están teniendo apoyo de las autoridades para buscarlo.

Al día siguiente de estos hechos intentaron poner la denuncia, explicó, no se las aceptaron diciendo que no había pasado el suficiente tiempo para tomarlo como desaparecido, y que, de momento, no podían hacer nada al respecto.

“Desde esa noche nos hemos dado a la tarea de buscarlo, investigar lo que podemos, hemos hecho el reporte en varias corporaciones, pero no hemos tenido respuesta, les pedimos que rastrearan el celular, pero nos dicen que son procesos que tardan de quince días a un mes, queremos que se apresuren por la seguridad de Fernando”, subrayó.

Señaló que durante la mañana de ayer estuvieron en Vícam buscándolo y manifestándose y que aunque tuvieron apoyo de los habitantes, nadie vio nada o les sabe dar alguna información para dar con él.

También, mencionó, la noche del miércoles se manifestaron sobre la Carretera Federal México 15 en la caseta de cobro de Esperanza, por los mismos motivos.

Agregó que este día, luego de las manifestaciones de ayer, la Fiscalía de Sonora los escuchó y esta realizando una jornada de búsqueda en esa comunidad yaqui con la finalidad de localizar a Fernando.

Foto: Cortesía

