Se manifiestan comerciantes frente a Palacio; exigen los dejen seguir trabajando

Ciudad Obregón. - Luego de que el operativo de la Secretaria de Salud cerrará durante el fin de semana comercios dentro del Mercado Municipal y retiraran a los tiangueros de varias ubicaciones del municipio, estos se manifestaron frente a las puertas de Palacio Municipal en exigencia de que los dejen trabajar o les den algún tipo de apoyo inmediato para sobrevivir la contingencia por Covid-19.



Cabe recordar que en el Decreto oficial del Gobierno del Estado se manifestó que todo aquel establecimiento que no sea catalogado como esencial tendría que parar sus labores durante la cuarentena.



Javier López, tianguero, explicó que solicitan que los dejen instalarse, aunque sea tres días a la semana, ya que son más de mil familias las que dependen completamente de este trabajo y se verán gravemente con esta medida.



Queremos que nos den una solución, que nos den una despensa no nos ayuda, porque nos estamos quedando sin el sustento diario, queremos seguir trabajando, aunque sea unos cuantos días porque necesitamos generar dinero”, detalló.



No queremos dinero gratis, manifestó, quizá un préstamo para que todos los tiangueros podamos sobrevivir el tiempo que durará la contingencia y ya después cuando haya trabajo lo pagaríamos.



Por su parte, Juana María Galván, propietaria de varios negocios dentro de Mercajeme, comentó que entienden los motivos de esta acción, pero que solicitan tengan un poco de empatía con los comerciantes que quedan desprotegidos con el cierre de sus comercios.



“La mayoría de nosotros necesitamos trabajar, si no trabajamos no tenemos ingresos y por lo tanto no tenemos dinero, y quien va a pagar la renta, los servicios, a los empleados, esta acción compromete la existencia de nuestros negocios”, indicó.