Se manifiestan afectados por supuesto fraude en venta de carros en Ciudad Obregón

CIUDAD OBREGÓN.- Un grupo de personas que resultaron fraudeadas por una vendedora de una reconocida agencia de vehículos y que perdieron cientos de miles de pesos, se manifestaron en exigencia de resolución a sus problemáticas.

Esta problemática fue expuesta por los afectados el pasado mes de agosto, y se interpusieron por esta situación al menos 12 querellas ante las autoridades.

En la información que compartió la Fiscalía del Estado en aquel momento hablaban de al menos 60 personas del Sur de Sonora en esta misma situación.

Jesús Ceballos Quiroz, uno de los afectados, relató que en su caso particular él entregó una pick up modelo 2018 valuada en 540 mil pesos como enganche para cambiarla por una modelo reciente, y a la fecha no sabe el paradero de su unidad, ni obtuvo una nueva.

La empresa no nos quiere dar la cara, dice que ella no tiene nada que ver, que nosotros hicimos tratos con la vendedora y que ella ya no labora ahí, yo lo único que quiero es o mi carro nuevo o el que ya tenía, que se hagan cargo”, subrayó.

La empresa no les ha dado la cara, resaltó, cuando han tenido acercamiento les ha dicho que la problemática es directamente con la vendedora y que ella ya no labora en el lugar.

Otro de los afectados entregó dos unidades valuadas en al menos medio millón de pesos como enganche de otras dos nuevas y aunque si las recibió, su adeudo no disminuyó y su contrato resultó diferente.

A mí la vendedora me falsificó firmas para realizar algunos trámites, aparte mi deuda en lugar de disminuir con la entrega de mis dos carros, al contrario es más alta porque cambiaron los términos, la empresa no me da la cara, se lavaron las manos”, indicó.

Hilda Curiel, manifestante, explicó que en su caso, además de resultar afectada ella, también sus hijos fueron engañados y que entre todos entregaron cuatro vehículos que supuestamente les renovarían, pero no fue así y actualmente no saben qué pasó con ellos.

A todos nos atendió la misma vendedora, somos afectados de muchas partes, unos con más, otros con menos dinero, pero todos por el mismo estilo, queremos que la situación se solucione a nuestro favor sin que nos sigan hacer dar vueltas, la empresa debe hacerse responsable por sus empleados”, puntualizó.

Coincidieron que confían que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes y se les dé solución a los problemas que denuncian.