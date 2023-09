Se encuentra Obispo de CO en evaluación médica: Diócesis

Ciudad Obregón.- Desde hace una semana el Obispo de la Diócesis de Ciudad Obregón, Felipe Pozos Lorenzini se encuentra en su natal Puebla bajo evaluación médica, y aunque aún no cuenta con un diagnóstico, siguen invitando a la comunidad a unirse en oración por su salud, informó Rolando Caballero Navarro, párroco de Nuestra Señora del Rosario.

El también vocero de la Diócesis, compartió que el Obispo se encuentra aparentemente bien, hablando y caminando por su propio pie, pero que ha estado teniendo ciertos malestares, que lo llevaron a buscar valoración médica.

El señor Obispo exactamente no sabemos lo que tiene hasta que se haga unos estudios, ayer en la mañana se los iba a realizar, pero los cambiaron para el lunes, no sabemos cuál es el diagnóstico, mucha gente ha dicho muchas cosas, pero no, han dicho que tiene desgaste porque trabajó todo el mes pasado en Navojoa en el solazo, pero en estos próximos días se sabrá el diagnóstico exacto”, indicó.