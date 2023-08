Sancionarán a policía que usó fuerza excesiva en detención de joven en Ciudad Obregón

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- El oficial de la Policía Municipal que participó en la detención de una joven en la calle Miguel Alemán por darse una vuelta en U e incurrir en otras faltas, será sancionado por uso excesivo de fuerza, así lo dio a conocer Javier Lamarque Cano.

El alcalde de Cajeme, explicó que dicho elemento ya está siendo investigado por la Contraloría Municipal, quienes determinarán cuál será el castigo que corresponda.

Según el informe que tengo la joven se dio la vuelta en U, a la hora que se le levantó la infracción reaccionó de manera agresiva y le aventó la multa al oficial y le dijo unas palabras obscenas y eso no debe de pasar, pero si bien es cierto que se siguieron los protocolos, en términos generales, en lo particular, si hubo un uso excesivo de fuerza, dada la circunstancia, ya estamos revisando la situación para que no pase en un futuro”, resaltó.