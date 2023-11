Requiere el pequeño Jesús Iván ayuda de la población para costear trasplante de riñón

Ciudad Obregón.- El empalmense Jesús Iván, de dos años de edad, sufre de enfermedad renal crónica, por lo que requiere un trasplante de riñón de urgencia, operación para la cual su familia necesita recabar al menos 600 mil pesos, por lo que está realizando diversas actividades y solicitando el apoyo de la ciudadanía.

Elia Duarte, madre del menor, explicó que su hijo está siendo tratado en Ciudad Obregón y en el Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara, donde ya tenía su protocolo de trasplante completo; solo hacían falta donadores y algunos estudios para poder programar la cirugía, misma que fue pospuesta.

Contó que cambiaron de médicos para su pequeño, ya que quien lo veía inicialmente se jubiló, y que el nuevo equipo le "cambió la jugada" y ahora dicen que deben esperar, lo que solo pone en alto riesgo la salud de su hijo que es crítica.

Nos dijeron que tenemos que esperar, que porque mi bebé es pequeño, pero yo no me quise quedar con ese diagnóstico, porque la salud de mi bebé se está deteriorando muy rápido. Por eso fui a buscar a un hospital privado para averiguar cuánto cuesta, y se necesitan 600 mil pesos. Me sugieren que sea lo más rápido posible antes de que resulte más afectado, porque actualmente se le están haciendo hemodiálisis dos veces por semana”, resaltó.