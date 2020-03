Reprueban casi 70% examen para obtener licencia en Cajeme

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Un promedio de 20 solicitantes del examen para realizar el trámite de la licencia por primera vez suelen reprobar, lamentó Francisco Jaime Palomares.

Esta cifra es alta, al representar casi el 70% de los 30 solicitantes que llegan por semana, dijo el titular del departamento de Educación Vial de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Son diversos los errores que comenten quienes llegan a realizar el examen, señaló, entre ellos la falta de atención y enfoque.

"Los que reprueban se les invita a un curso el día sábado, donde se les habla de la Ley de Tránsito, quien reprueba es un reflejo de como conducen, vamos pensando en el trabajo, problemas de casa, alguna necesidad, menos pensando en cómo conduzco, vienen y llegan con esa mentalidad, vienen apurados, estresados.

"Por ejemplo, creen que el color amarillo del semáforo es para darle más recio, luego dicen que hacen semialtos, y no existen, es alto o no, en los altos de cortesía creen que es uno y uno o el que se mueva más rápido, no es así", comentó Jaime Palomares.

A principios de año, estas solicitudes aumentan en al menos un 30%, señaló, pues es la licencia un requisito para trámites como reemplacamiento y como parte de los preparativos de los viajeros de Semana Santa.

"Cuando es renovación se presentan directamente en la Agencia Fiscal, cuando es por primera vez si ocupamos que vengan a que hagan un examen, teórico", añadió.

La autorización de la licencia para automovilista, tiene un costo de 311 pesos por parte del Ayuntamiento, señaló, chofer de 468 pesos, y motociclistas 267, más 70 pesos de la Cruz Roja y del pago de plástico en la Agencia fiscal.

"Otros errores es el venir al celular, usarlo en semáforo rojo, está mal, es parte de la conducción", concluyó.