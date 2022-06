Renuentes clientes en usar cubre bocas en comercios

CIUDAD OBREGÓN.- Luego de que se anunciará que ya no era obligatorio usar cubrebocas en espacios abiertos, muchos clientes viven en la confusión de que eso aplica para todo y se niegan a usarlo en lugares cerrados, indicó Luis Soto Carrillo.

El director administrativo del Mercado Municipal expresó que al interior de los comercios de las últimas semanas a la fecha, se ha comenzado una “batalla campal” entre clientes y comerciantes por el uso de esta protección contra el Covid.

Molestia, enojos, discusiones, groserías y hasta abandono de las compras son solo algunas de las situaciones que tienen que vivir los locatarios día tras día, compartió.

Comentó que al igual que cuando inició la pandemia que la gente estaba renuente en ponerse el cubre boca, actualmente están en la misma postura porque entendieron que ya no es obligatorio, pero si lo sigue siendo en lugares cerrados.

Ahorita volvemos a empezar con los problemas, porque la gente nos sale con que ya dijeron que no y ya se lo quitó y no se lo quiere volver a poner, y empezamos a batallar otra vez, en Mercajeme los clientes casi no portan el cubre bocas, solamente los que están atendiendo y los locatarios, porque la gente ya no hace caso”, señaló.