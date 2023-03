Reconocen a Policías de Cajeme por el día de la mujer

CIUDAD OBREGÓN.- Las mujeres Policías que forman parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Cajeme, en el marco del día internacional de la mujer, recibieron un reconocimiento por la perseverancia y valor que han mostrado en el desempeño de sus funciones.

Durante la ceremonia se entregaron 50 reconocimientos a mujeres del departamento de Tránsito, Policía Preventiva y área administrativa de la Secretaría.

En continuidad al evento se realizó una exposición de 20 fotografías de mujeres policías en su labor, donde se refleja la entrega y compromiso con el que día a día realizan su trabajo.

Claudio Cruz Hernandez, Jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, compartió unas palabras de aliento y felicitación con sus compañeras, a quienes agradeció el gran desempeño que ponen en búsqueda de la paz del municipio.

A mí me honra tener en la Policía Municipal a mujeres como ustedes tan capaces, valientes, trabajadoras y honradas, reconocemos su valor porque aparte de ser servidores públicos son madre de familia y tienen la función de llevar a cabo un hogar”, expresó.

La policía Karla Janeth Gutiérrez Ortega, con 22 años de antigüedad, compartió sentirse feliz por el reconocimiento que recibió y de servir de ejemplo para niñas y jóvenes que desean convertirse en policías, para que vean que si se puede y que no es una profesión solamente de hombres.

Me gusta porque tengo la vocación y siento que le sirvo a mi comunidad y el saber que hago algo por los demás me llena el corazón y motiva y aunque vivimos en un municipio conflictivo no bajamos la guardia y queremos mejorar todo”, indicó.