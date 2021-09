Recientes lluvias dejan calles de Ciudad Obregón “tapizadas” de baches

CIUDAD OBREGÓN.- Aun cuando el problema de los baches en las calles, es una situación que se ve en la ciudad desde hace cerca de una década, las lluvias que se han registrado durante las últimas semanas hicieron que aparecieran cientos más.

Enojo, frustración, molestia, gastos innecesarios en reparaciones a sus automóviles y trastornos en la afluencia vehicular, son sólo algunas de las consecuencia generadas por el mal estado de las vialidades de casi todos los sectores de Cajeme.

Según información compartida por la antigua administración municipal al menos el 80% de las calles requieren rehabilitaciones importantes en Cajeme.

Elsa Félix, comerciante de la Primero de Mayo, comentó que en su colonia están en pésimo estado las calles y que ese problema tiene años y que no sólo se vuelve intransitable para los vehículos sino también para los peatones.

Ernesto Páez, vecino de la colonia Infonavit Yukuhimari y taxista, expresó que no hay rincón de la ciudad que no esté destrozado y que parezca la superficie de la luna por tanto cráter.

Antes llamaba cada rato a reportar las calles, que vinieran y le pusieran atención, pero ya me cansé, ahora no queda más que transitar con mucho cuidado para no caer en un bache y poncharte o algo más”, subrayó.