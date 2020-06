Reciben pacientes de Covid-19 cartas de seres queridos

Ciudad Obregón, Sonora.- La “red de soporte” de una persona que enfrenta una enfermedad delicada es algo importante en su recuperación, saberse querido, apoyado y recibir ánimo, por lo que ahora los pacientes internados por Covid-19 en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del IMSS pueden recibir cartas de sus familiares y amigos.

Al ver la situación por la que pasan muchos pacientes en la soledad de la hospitalización, las enfermeras de la unidad se organizaron e instalaron el “CoviBuzón”, como fue bautizado, mediante el cual los familiares y amigos de las personas en el Área Covid podrán hacerles llegar cartas.

Leydi Karina Pérez Chávez, enfermera de esa área, comentó que esta idea surgió luego de ver las iniciativas de otros hospitales en Nogales y Navojoa y de observar cómo ayuda en el estado de ánimo del paciente el no sentirse solo.

Cuando un paciente entra al Área Covid está completamente aislado de todo, no tiene contacto con nada ni nadie, y eso los entristece y deprime, queremos que por medio de las cartas sepan de sus familiares, porque no los pueden ver y que sepan que no están luchando solos en esa batalla y que le echen ganas”, expresó.