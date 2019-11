Realizan paro de labores maestros del Cbtis 37

Ciudad Obregón.- En exigencia de que destituyan a una profesora que acaban de añadir a la lista de docentes del Centro Tecnológico, Industrial y de Servicios número 37 (Cbtis), personal administrativo y docente realizaron un paro de labores.

Sergio Arturo Salazar Cazares, Secretario general de la delegación DII23 Sección 28, manifestó que no aceptan la designación que se realizó el pasado 28 de octubre de la docente Magaly Arreola Sánchez a las filas del plantel.

No es nada personal contra la maestra, pero ella no pertenece a esta institución, sino al 188 de la colonia Luis Echeverría y la prestación de sus servicios acá, le quita horas laborales a otros compañeros, por ello no es justo, resaltó.

Por el día de hoy dejamos de lado nuestras labores, y no estamos impartiendo clases para tener algún acercamiento para solucionar esta situación, el miércoles tenemos una charla con directivos, esperemos sea positiva”, enfatizó.

Esta profesora cumplía con un puesto de dirección en una escuela del Tobarito y al terminar su periodo fue turnada a nuestro plantel, pero ella ejercía en el 188 y nuestra exigencia es que se retorne para allá.

Hasta el momento no se le han designado actividades, por que el cuerpo docente esta completo, dijo, un motivo más para moverla.

“Ella también nos ha compartido que desea regresar a su plantel original, que no entiende por que la mandaron para este”, aseveró.

La petición va dirigida al director de la unidad de Educación Media Superior a nivel federal, Rafael Sánchez, que fue quien la colocó en este plantel.