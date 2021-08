Quieren usuarios de Oomapasc "borrón y cuenta nueva" 

CIUDAD OBREGÓN.- Usuarios del Oomapasc que tienen adeudos que van desde los 10 hasta más de 50 mil pesos, quieren que se les haga "borrón y cuenta nueva".

La mañana de este viernes entregaron al organismo documentos que exponen su situación y donde solicitan se les de este apoyo.

Humberto Campos Hernández, presidente del club de usuarios e impulsor de esta acción, manifestó que detectaron a cerca de 50 mil usuarios que tienen algún adeudo con el organismo y que tienen intención de ponerse al corriente, pero se les imposibilita.

Comentó que son las colonias de la periferia; Beltrones, Cajeme, Las Haciendas, Esperanza Tiznado, Rodeo, Villas del Trigo, entre otras, donde más se presenta esta situación.

"Nosotros estamos pidiendo esto, que les hagan un estudio socioeconómico para que vean la situación de cada usuario, la gente no se niega a pagar, pero no puede ponerse al corriente, si les eliminan el adeudo, podrán ponerse al corriente en su próximo recibo", subrayó.

Mencionó que hasta el momento acudieron 20 deudores a anotarse y presentar su situación, pero que esperan que más personas se unan a buscar este beneficio.

Ya tuvieron acercamiento de directivos del organismo operador de agua, quienes les comentaron que evaluarían sus peticiones, resaltó.

María Dolores, vecina de la colonia Urbi Villa del Rey, comentó que solicitó este apoyo porque tiene un adeudo de 6 mil pesos que por su condición económica no puede bajar.

"Si me mantengo pagando las mensualidades, pero el adeudo no baja y la acumulación del atraso me tiene estancada, dure mucho tiempo sin trabajo, apenas me estoy regularizando y quisiera ponerme al corriente", subrayó.