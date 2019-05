Quedan sin pertenencias tras incendio

CIUDAD OBREGÓN.- Después de que el pasado 22 de mayo una familia perdiera todo a causa del incendio que provocó una veladora en un domicilio de la colonia Cajeme, una más se quedó sin nada la madrugada de ayer, en el Fraccionamiento Aves del Castillo.



Fue a las 04:30 horas cuando el domicilio ubicado sobre las calles Tucán, entre 400 y Cenzontle, número 6636, comenzó a incendiarse, hasta acabar el fuego con todo.



Aunque dentro dormían 5 personas, entre ellas una bebé de 7 meses, y que algunos miembros tuvieron quemaduras, no fueron graves, y se mantienen sanos y salvos.



"El incendio inició en el área de la sala, estaba durmiendo uno de mis hijos, él aviso a los demás para salirnos", platicó Verónica Guadalupe Avitia Méndez, preocupada.



La familia Elías Avitia, integrada por 5 personas: 2 adultos y 3 menores, entre ellos la bebé, perdieron sus muebles, ropa, zapatos, documentos y todas sus pertenencias, lamentó la madre de familia, y ahora no saben cómo comenzar.



"El niño es talla 18, calza del 8, yo (señora) talla 13 y blusa G, mi esposo 34 y G, calza del 7, y la bebé de 7 meses; ocupamos de todo, no tenemos nada, el otro niño tiene 8 años", señaló.



La vestimenta y alimentos es en este momento lo más urgente que se requiere, destacó, pero también los pañales medianos y leche para la bebé.



El incendio se desconoce cómo comenzó, pues todo fue tan rápido que cuando se dieron cuenta ya no contaban con nada dentro de su hogar.



"Comenzó en la cortina, es lo que sabemos, le cayó al niño en la pierna, se quemó, yo las manos y la pierna, mi esposo el hombro, pero quemaduras leves", concluyó.