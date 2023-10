Preocupa el impacto económico al no poder sembrar maíz en VY

CIUDAD OBREGÓN.- A diferencia de otros años, en el actual ciclo agrícola en el Valle del Yaqui se dejará de sembrar alrededor de 50 mil hectáreas de maíz, lo que causa preocupación entre asociaciones y organismos que evalúan la situación de Cajeme, ante los impactos económicos que esto traerá.

La decisión de no sembrar maíz fue tomada por la crisis hídrica que enfrenta el Estado, que actualmente no da paso a cultivos que requieran gran cantidad de agua para llevarse a cabo.

Óscar Morales Balmaceda, presidente de Yo Observo Cajeme, opinó que el sector agrícola es uno de los más importantes generadores de empleo en la región y que al disminuirse la extensión de siembra de ciertos cultivos es lo primero que se ve impactado.

“Pudiéramos decir en cuestiones estadísticas que más allá de ese 15%, inclusive hasta el triple en cuestiones directas de afectación de porcentaje”, lamentó.

Comentó que tanto los productores como los gobiernos deben buscar la forma de continuar realizando esta actividad, preparándose para los retos que el paso de los años les va presentando. En el caso de la falta de agua, dijo, es necesario que se opten por medidas de cuidados más extremas y sistemas que garanticen la óptima utilización de los recursos para evitar que poco a poco vayan desapareciendo cultivos que son representativos de la región.

“Tienen que existir programas estructurados a nuevos tipos de siembra, cultivos como se puede innovar en la parte agrícola para que esto no nos siga impactando con esta magnitud."

Actualmente no estamos preparados para tener el impacto que esto representa, no se puede decir, no sembraremos esto y ya, tiene que haber alternativas que respalden a las personas detrás de estos cultivos y también las necesidades de la región y país”, indicó.