Preocupa desplazamiento de la lengua materna en territorio yaqui

CIUDAD OBREGÓN, Sonora- La pérdida del interés de las nuevas generaciones por enseñar a sus hijos su lengua materna es preocupante, y de unos 20 años a la fecha se ha hecho más notorio, indicó Teodoro Buitimea Valdez.

El Catedrático e investigador perteneciente a esa tribu, comentó que dentro del seno familiar ya no es costumbre hablar la lengua Yaqui, si no, que se comunican exclusivamente en español, situación que en otros tiempos no pasada.

Aunque hay interés en algunos jóvenes por aprender la lengua, aun cuando no se les enseñó en su hogar, son pocos, señaló, la gran mayoría dejó de lado esta parte tan importante de su cultura.

La lengua se ha ido perdiendo por diversos motivos, destacó, entre los que destacan que antes no había forma de escolarizarse en yaqui hasta hace poco, que las madres en los hogares no les transmitían este legado y también la discriminación por estigma social.

Hemos visto con mucha preocupación que los jóvenes ahorita no toman la debida importancia sobre la lengua, son parte de la problemática del desplazamiento de lenguas y este problema social no solo pasa en la etnia Yaqui, también en otras del estado como seris, mayos y otros”, señaló.

Detalló que esta situación es resultado de la evolución de los tiempos, que sin proponérselo, ha ido inculcando en las nuevas generaciones otro tipo de actividades como más relevantes.

Te puede interesar: Los yaquis, el pueblo indomable al que AMLO le pide perdón en nombre de México

Desde el año pasado, explicó, se está realizando en Sonora y a nivel nacional un programa llamado “Decenio de las lenguas originarias” que busca impulsar el aprendizaje de las distintas lenguas existentes en el país para evitar su extinción.

“En este programa están participando maestros y otros personajes que desde sus trincheras están realizando actividades para ver qué tanto pueden hacer para que esta realidad cambie y en un futuro haya más personas hablantes de las distintas lenguas”, comentó.