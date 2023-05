Por supuesta violación de sus derechos se manifiestan policías jubilados de Cajeme

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Por supuesta violación a sus derechos, los integrantes de la asociación civil de policías pensionados y jubilados del Ayuntamiento de Cajeme realizó una marcha por el primer cuadro de la ciudad y se plantó en manifestación por fuera de Palacio Municipal.

Un grupo de alrededor de 50 policías con carteles en mano con las leyendas: “Respeten nuestros derechos”, “Arriesgamos la mitad de nuestra vida laborando para un retiro digno”, entre otros, recorrieron el centro de Ciudad Obregón desde la calle 5 de febrero y Guerrero hacia las afueras de Palacio Municipal, donde se plantaron a manera de manifestación.

Margarito Álvarez Barrón, secretario de la asociación conformada por 130 elementos, manifestó que lo que están buscando es que los reconozcan como agrupación y que se les respeten todos sus derechos como policías pensionados o jubilados, ya que, hasta el momento, no ha pasado.

Cuando te pensionas o jubilas, automáticamente el ayuntamiento te integra a una asociación que ya existe, que te descuenta 50 pesos mensuales, los cuales no sabemos cuál es el destino, no tenemos un servicio médico digno, no nos dan los medicamentos que requerimos, nos quitaron el derecho a lentes, entre muchas cosas más, solo estamos pidiendo tener los derechos que por ley merecemos”, indicó.