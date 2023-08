“¿Por qué uno se tiene que aguantar, por qué me tengo que quedar callada?; Alma Lourdes, víctima de feminicidio, previo a ser asesinada

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Luego de discutir con uno de sus clientes por el acoso constante que este ejercía contra su hermana y compañeras de trabajo, Alma Lourdes narró a sus amigas lo que vivió el 19 de agosto; Horas después sería asesinada por el mismo sujeto.

En audios compartidos por la familia se puede escuchar como la joven, de 30 años de edad, se sintió desesperada ante la situación que vivió y con temor de no saber qué hacer.

Explicó que ella se acercó a Hilario, su agresor, para avisarle que sus compañeras se habían quejado de él y que le pedía de favor que dejara de molestarlas, o se le prohibiría el acceso a la carnicería.

Luego de eso, narró que el hombre se molestó alegando que él seguiría haciendo lo mismo cuantas veces quisiera.

Vino como cliente como siempre, porque a Ana es a quien está acosando, pero independientemente si hubiera sido ella u otra, yo le digo porque yo no soy de las que me quedo callada... Es cliente de nosotros y es medio rarito y hace dos semanas empezó a decirle cosas a la Ana de repente. Le dije, le pido por favor, ya se quejaron de usted que respete a la muchacha porque no tiene ningún interés en usted, por favor.

Yo les dije a los muchachos, no vamos a soportar esto y no le vamos a cobrar y le di instrucciones a la cajera, no lo va a atender, yo lo voy a atender si quieres. Y en eso fue cuando se puso a hablar por teléfono y se fue hacia la caja, no lo conozco de que anduviera mal, no lo conocemos realmente, no sabemos que clase de persona sea…y fue cuando pasó todo eso, todo lo demás”, indicó.

Con voz preocupada se le oye compartirles que se sentía intranquila, pero dentro de lo que cabe conforme por haber puesto limites a un cliente mal educado.

Son situaciones de toda la vida que lamentablemente como mujeres pasamos y hay muchas que no dicen nada, y hay no, son muchas cosas que me quedo pensando y siempre pienso, y ahorita, las confirmo”, subrayó.

Feminicidio de Alma Lourdes

Los hechos ocurrieron el pasado sábado cuando el presunto feminicida acudió a la carnicería donde trabajaba la víctima y su hermana, a quien acosaba. En el lugar, se registró un altercado, lo que originó que este fuera expulsado; casi seis horas después regresó para disparar contra Alma Lourdes.