Popotes de plástico siguen presentes pese a prohibición

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Pese a la Ley que se implementó en Sonora desde el pasado mes de noviembre, donde se prohíbe a comercios utilizar popotes de plástico, muchos establecimientos siguen ofreciendo sus productos con este utensilio en Cajeme.



Esther López Buelna, residente de Cajeme, manifestó que ella no ha notado cambio alguno desde que la ley entró en vigor en el Estado y que cuando adquiere algo que lleva popote siempre lo trae.



"Hasta ahorita no me ha tocado un lugar donde no me den popote o que me sirvan lo que compro sin él", opinó.



Son contadas las veces que me dan las bebidas sin popote y cuando no traen si lo solicito igual me lo dan, expresó Carlos Duarte, consumidor.



El bolsillo de los comerciantes también se ha visto afectado por esta ley, ya que eliminar el popote de plástico es molesto para los clientes y adquirir de otros materiales sale caro, comentó, Luis Valenzuela, propietario de un negocio que vende tortas.



"Si dejamos de utilizar los popotes de plástico un tiempo, pero los clientes los pedían mucho y comprar de otro material sale muy caro", enfatizó.



Sí se cumple: Canirac



El presidente de la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Cajeme (Canirac), Alier Chávez Valenzuela, puntualizó que los 88 comercios afiliados a la cámara cumplen con este requerimiento de ley desde que se puso en marcha.



Mencionó que ellos están para orientar e informar a los negocios sobre los cambios que deban ir aplicando, pero que no son el organismo que aplica las multas o sanciones.



Cuando se dio a conocer tuvieron mucho acercamiento por parte de agremiados y externos, a los que se les compartió las modificaciones que tenían que hacer para evitar ser sancionados y se les orientó para cumplir con la ley, puntualizó.



"Nosotros regularizamos a los comercios y les damos recomendaciones para evitar sanciones, pero no somos el organismo que aplica las sanciones, nosotros lo que hacemos es verificar que no se use y si continúan utilizándolo les recomendamos retirarlo, al menos en los agremiados ya no se utiliza", subrayó.