Policía Municipal de Cajeme se manifiesta y expone trabajar bajo muchas carencias

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- En abandono, sin respaldo, condiciones laborales dignas y con muchas carencias, es como laboran en la comandancia de Policía Municipal de Cajeme, aseguró el grupo de elementos que se manifestó la tarde del martes.

Los elementos, perteneciente a la Unión de Gendarmes de Cajeme, acudió en primera instancia a las instalaciones de la Secretaria de Seguridad, y posteriormente al Palacio Municipal, donde se mantuvieron por alrededor de una hora.

José Trinidad Gil Salazar, uno de los manifestantes, indicó que es inconcebible que de su propia bolsa tengan que invertir para que las patrullas sigan circulando, y que batallan hasta para que les den una pluma u hojas para hacer sus informes.

Desean que les incremente el sueldo directo y no por medio de bonos, dijo, quieren que esos se vean reflejados formalmente en sus nóminas, para que puedan ser contabilizados para futuras pensiones o jubilaciones.

Su intención es tener una mesa de diálogo con las autoridades correspondientes y llegar acuerdos de solución, resaltó, de no ser escuchados procederán a interponer demandas laborales y amparos.

Joel, otro manifestante, expresó que el no contar con equipos suficientes y de buena calidad los pone en desventaja contra el crimen organizado y a la vez frena su actuar.

Los policías son muy importantes para el pueblo, los elementos andan sin equipo para dar un buen trabajo, no hay patrullas, las que hay no sirven, no hay armas suficientes, equipo, y ni hablar del sueldo”, señaló.