Podría Itesca irse a huelga

CIUDAD OBREGÓN.- Por incumplimientos en el contrato colectivo, el próximo 9 de mayo el Sindicato Único de Trabajadores (Sutitesca) del Instituto Tecnológico de Cajeme (Itesca) se levantará en huelga, así lo dio a conocer José Guadalupe Castro Lugo.

El secretario general del sindicato, explicó que aun cuando son varias las inconformidades que tienen, la principal es porque se están realizando contrataciones de personal por fuera de la norma.

Además, recordó, el servicio de salud con el que cuentan por parte del Isssteson es ineficiente y decadente, por lo que han solicitado a la institución que busque una solución e interceda por ellos, sin tener éxito.

Desde el pasado mes de febrero iniciaron el diálogo con las autoridades educativas de la universidad, dijo, con la finalidad de llegar a un acuerdo entre las partes, sin embargo, hasta el momento ha sido imposible.

Estábamos solicitando que se nos pagará una compensación por el servicio no prestado del Isssteson o que la institución le reclamará al que cumpla, pero no sé cumplió, no quiso hacerse responsable la dirección y por nuestra parte hemos estado pugnando, refiriéndonos al mal servicio, solo por mencionar algo”, subrayó.