Piden Agroecológicos no más químicos y tóxicos en el campo

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Por las enfermedades que han dejado a lo largo del tiempo en la población, sobre todo en los niños, la Junta Local de Sanidad Vegetal promovió una conferencia sobre la agricultura sin tóxicos o agroquímicos.



Sebastián Piñeiro, especialista en el tema, expuso que en su tierra natal, Brasil, se ha mantenido un crecimiento constante anual en el tema del 55%, lo que no se ha dado en México.



"Es un problema serio en todo el mundo, es una intoxicación y contaminación invisible por medio de los alimentos, que compromete la salud de las personas; el mundo ya busca ser saneado, queremos que menos personas sean víctimas de los daños de los plaguicidas", comentó.



En todo el mundo donde hay plaguicidas, hay incidencia de cáncer, alertó, y en Brasil ha sido así, donde se ha vivido un pleito entre industrias poderosas que insisten en vender los químicos tóxicos contra quienes quieren luchar por la no contaminación.



Destacó que por este y otros motivos, el grupo de Agroecológicos buscan sanar esto con educación, fiscalización y represión a las industrias.



"Donde hay lucro es muy difícil educar, donde hay lucro es difícil reprimir, hay que buscar la agricultura que existió, que existe y que existirá, es la agricultura del futuro, donde los productos químicos no tienen más espacio.



"Hoy en día es muy común contaminar el agua, la tierra y el aire, y a las personas, y trae una repercusión muy dramática", señaló.



La comparación de precios entre los agroquímicos que suelen ser tóxicos con aquellos que no lo son, es muy significativa, subrayó, por mantener un menor precio, aunque por el contrario los productos denominados orgánicos en el supermercado mantienen un alto costo.



Añadió para que se le ponga más atención en este tipo de agricultura libre, hace falta que el gobierno dé un mayor número de apoyos y capacitaciones, así como entrenamiento, puesto que lo mucho que se hace hoy en día en el tema aún es poco.



"El mayor problema que nosotros vemos en América Latina es la contaminación de niños, la epidemia que hay es invisible y no quiere ser denunciada, son los niños contaminados por residuos de contaminación en el agua y de plaguicidas en los alimentos", concluyó.