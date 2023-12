Pese a prohibición, hubo dos lesionados por pirotecnia durante navidad en Ciudad Obregón

CIUDAD OBREGÓN.- Pese a que en Cajeme la venta y uso de pirotecnia en Cajeme está prohibida, durante navidad dos menores de edad resultaron lesionados con quemaduras, por esto, informó José Luis Osegueda Osegueda.

El Coordinador de Socorros de la Cruz Roja, manifestó que se trató de un niño de 6 años de edad que resultó con lesiones en la palma de la mano y otro jovencito de 14 años que tuvo quemaduras de primer grado en el ojo.

Comentó que el año pasado, en esta fecha, fue la misma cantidad de personas las que atendieron por heridas relacionadas por el uso de pirotecnia y que es lamentable que se sigan presentando estos casos, aun cuando está prohibida su venta en el municipio.

Pedimos a la gente que conviva en familia que no use pirotecnia, a los padres de familia que no caigan en la irresponsabilidad de comprarles pirotecnia a sus hijos, o darles dinero para que lo hagan, a pesar de que las autoridades prohibieron se estuvo vendiendo en el internet, pero no hay que permitir a los menores el uso de esta para evitar tragedias de este tipo”, indicó.